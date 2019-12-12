Саша Савельева рассказала, что дочка Кирилла Сафонова приняла ее настороженно





Саша Савельева почти 10 лет состоит в браке с Кириллом Сафоновым. Знакомство произошло в ночном клубе, после чего начался роман, который они скрывали. Кирилл Сафонов волновался, что его дочь Настя от первого брака не сможет принять новую возлюбленную. Перед знакомством с девочкой переживала и Саша Савельева, ведь разница в возрасте между ними не сильно большая. Настя сначала приняла артистку настороженно, но потом расслабилась и поняла, что она любит ее отца и они настроены серьезно. После близкого знакомства отношения их стали душевными и дружескими.Саша Савельева заявляет, что супруг ее очень оберегает и поддерживает, советует в творческих вопросах, а споры в семье могут рождаться только на музыкальные темы.Напомним, что пара воспитывает сына Леона. Наследник уже путешествует с родителями и осенью побывал на свадьбе сестры Анастасии в Израиле.