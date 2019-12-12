Ученые: Чай помогает снизить уровень сахара в крови





Ученые полагают, что чай способен снизить уровень глюкозы в крови у человека с преддиабетическим состоянием и не даст количеству сахара расти у здоровых людей. В чае обнаружены полифенолы — естественные вещества, которые увеличивают активность инсулина. По данным экспертов, больше таких компонентов имеется в черном чае, который способен повысить активность инсулина более чем в 15 раз. Кроме того, по мнению исследователей, этот напиток уменьшает риск заболевания раком молочной железы и простаты, а также предотвращает инфаркты и болезни печени.В ходе эксперимента, проведенного на грызунах, ученые сравнивали лечебные свойства черного и зеленого чаев. Они пришли к выводу, что оба вида принесут пользу для организма человека и помогут поднять скорость метаболизма сахара.