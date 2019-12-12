Альбина Джанабаева на пикантном фото показала родинку на груди

Для нового кадра Альбина Джанабаева позирует с “мокрой” украдкой, ярким макияжем, аксессуарами и в белом пиджаке. Последний не скрывает черный бюстгальтер певицы, а также благодаря ему публика смогла рассмотреть интересную деталь на груди артистки. Оказалось, что там располагается родинка, о которой фолловеры раньше не знали. В подписи к снимку артистка посоветовала подписчикам “выдохнуть и улыбнуться”, если они испытывают трудности в подготовке к праздникам.В комментариях фанаты назвали Альбину Джанабаеву привлекательной, а ее родинку интересной изюминкой. Также одна из подписчиц назвала профиль артистки в Instagram приятным, предположив, что звезда ведет его самостоятельно.