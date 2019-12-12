«Позорище для страны»: Сергей Пенкин осудил порыв Ольги Бузовой поехать на «Евровидение»





Российский шоумен и артист Сергей Пенкин считает идею выступления телеведущей и певицы Ольги Бузовой на конкурсе "Евровидение" крайне неудачной. Он отметил, что подобное представление станет "позорищем" для страны, а посылать на песенное соревнование стоит талантливых исполнителей, а не просто тех, у кого есть деньги, что крайне неправильно. Также стоит учесть и то, что в России очень много талантливых звезд как 1990-х, так и 2000-х годов, они тоже достойны внимания.Сам Сергей Пенкин тоже пытался пройти отбор в конкурс "Евровидение" в далеком 1994 году, а отборочный тур проходил в Юрмале. Обойти всех претендентов шоумену не удалось, а сейчас, по его мнению, конкурс уже не такой яркий, как в те времена. На данный момент музыкант готовится к масштабному туру по стране, а залы на его выступлениях заполняются на 80%, но бывают и аншлаги. Это сейчас очень хорошо, отметил Песков, ведь многие звезды отменяют выступления, втак как зрители не покупают билеты.