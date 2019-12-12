Ученые: Зарождение человеческой речи произошло 20 млн лет назад





Специалисты в своих научных работах обозначили, что зачатки речи появились еще у животных, поэтому они поняли, что предки обезьяноподобных могли создавать контрастные гласные звуки. Область во рту, которая позволяет языку людей больше двигаться, не считается редкостной способностью человека. Издаваемые звуки животных показывают, что они имеют способность к человеческой вокализации.Люди издают гласные звуки, потому что умеют осуществлять контроль над положением языка. Приматы имеют такие же мускулы и пользуются аналогичной техникой. Эксперты считают, что речь зародилась не 200 000 лет назад, а 20 млн. Опыты зарубежных исследователей продолжатся, так как нужно провести большое сравнение с приматами.