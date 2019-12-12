Учёные утверждают, что ванна со льдом бесполезна для мышц





Научные сотрудники Маастрихтского университета провели исследование, в ходе которого решили раз и навсегда развеять миф о пользе ванны со льдом для восстановление и наращивание мышц. Очень долго полагалось, что такая процедура может снизить уровень болевых ощущений после тренировки. Она состоит в том, что человеку необходимо погрузиться в ледяную воду на 10-15 минут. При этом температура должна быть приблизительно 12-15°C.Специалисты уверены, что такой метод способен снизить воспалительные процессы в организме после физической нагрузки. Но недавно эксперты приняли решение удостоверится, эффективен ли данный метод на самом деле. Эксперимент состоял в том, что желающие после физической нагрузки опускали одну конечность в ледяную воду. Результаты получились вполне ожидаемые. В ходе проведенного изучения учёные смогли выяснить, что ванны со льдом практически бесполезны после тренировок по наращиванию мышц.