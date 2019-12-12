Врачи рассказали, как укрепить здоровье во время перепада температур





Перепады температур негативно воздействуют на организм и настроение человека, что зачастую проявляется в виде простуды или ОРВИ. Медики рекомендуют принимать несколько мер для противодействия болезням и инфекциям. Одними из таковых является ежедневное мытье рук с мылом под теплой водой и избегание переохлаждения ног. Если первое позволяет обезвредить бактерии, то второй способ отлично защищает человека от простуды. Для лучшей профилактики гриппа следует пройти вакцинацию и убрать из диеты вредную пищу, вроде сладких, соленых и жирных продуктов.В укреплении здоровья могут помочь физические упражнения, которые активизируют иммунитет, прибавляют сил и обеспечивают хорошее самочувствие. Последнее является крайне важным в подавлении инфекционных заболеваний, поэтому нужно ограничить себя от стресса и конфликтных ситуаций. Расслабиться и отогреться после пребывания на холоде поможет горячий душ или ванна. Немаловажным является периодическая влажная уборка помещений и их проветривание. Наконец, дельным советом может оказаться дистанцирование человека от мест большого скопления людей.