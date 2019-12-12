Жасмин пожаловалась на стресс после признания младшей дочери в том, что она не верит в Деда Мороза

Оказалось, что семилетняя Маргарита Шор не захотела составлять традиционное письмо Деду Морозу, поскольку не верит в него. Об этом она недавно заявила звездной матери, что повергло ее в стресс. Жасмин призналась, что раньше ее дочь с легким недоверием относилась к этому сказочному персонажу, а теперь оно помешало родителям купить ребенку нужные подарки.В комментариях поклонники поддержали звезду из-за сложностей в выборе подарка. Также публика поздравила семью певицы с наступающими праздниками.