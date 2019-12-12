Медики обнаружили у какао свойства, нейтрализующие действие рассеянного склероза
Медицинским специалистам удалось доказать, что какао нейтрализует негативное воздействие рассеянного склероза. В состав напитка входят флавоноиды (растительные полифенолы), положительно влияющие на когнитивные и физические способности пациентов.
В новом эксперименте, направленном на разработку эффективных препаратов против рассеянного склероза, приняли участие 40 человек. Их поделили на две группы. Участники первой принимали какао с повышенным содержанием флавоноидов, вторая команда пила похожий напиток. Результаты тестов показали, что у людей из первой группы когнитивные и физические параметры оказались более высокими.
Рассеянный склероз относится к хроническим аутоиммунным заболеваниям. Впервые он может проявить себя в молодом возрасте, после чего происходят регулярные ремиссии и обострения. К ранним признакам рассеянного склероза относят: слабость, онемение в конечностях, неустойчивую походку и пошатывание, двоение в глазах и головокружение. Действия медиков при лечении рассеянного склероза направлены на устранение «бляшек» (повреждений нервных волокон) и симптомов.
В новом эксперименте, направленном на разработку эффективных препаратов против рассеянного склероза, приняли участие 40 человек. Их поделили на две группы. Участники первой принимали какао с повышенным содержанием флавоноидов, вторая команда пила похожий напиток. Результаты тестов показали, что у людей из первой группы когнитивные и физические параметры оказались более высокими.
Рассеянный склероз относится к хроническим аутоиммунным заболеваниям. Впервые он может проявить себя в молодом возрасте, после чего происходят регулярные ремиссии и обострения. К ранним признакам рассеянного склероза относят: слабость, онемение в конечностях, неустойчивую походку и пошатывание, двоение в глазах и головокружение. Действия медиков при лечении рассеянного склероза направлены на устранение «бляшек» (повреждений нервных волокон) и симптомов.
Наука
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 14:48