"Мы не опускаем руки!": Участник проекта "Дом-2" Иосиф Оганесян высказался о провале в конкурсе "Человек года"

«Повода печалиться нет, жизнь продолжается, и благодаря вашей любви и вере в нас мы не опускаем руки, все ещё впереди», — подытожил Оганесян.





Участник проекта "Дом-2" Иосиф Оганесян, как и его коллеги, просил поклонников поддержать их пару с Сашей Черно в конкурсе "Человек года". Тем не менее, в шестерку финалистов супруги не попали, а значит не смогут продолжать борьбу за квартиру в Москве. На своей странице в Instagram Иосиф Оганесян поспешил поблагодарить своих фолловеров за поддержку, а также отметил, что он и Саша Черно вовсе не расстроились.Иосиф Оганесян отметил, что он и Саша Черно получили колоссальную поддержку, многие и сейчас продолжают присылать сообщения, несмотря на то, что они уже выбыли из конкурса "Человек года". Супруги сделали все, что могли, и вовсе не расстроены, им приятно знать, что их любят. То, что пара не прошла в следующий этап - решение судьбы.С проекта "Дом-2" Иосиф Оганесян и Саша Черно уходить не собираются, а потому намерены продолжить борьбу за квартиру в Москве в следующем году.