Huawei рассекретила флагман P40 Lite из новой линейки





На данный момент разработчик не открывает информацию о будущих новинках линейки, но младшую модель уже рассекретили в Сети. В частности, Huawei презентовал флагман P40 Lite, который является переименованным Nova 6 SE. Об этом сообщают инсайдеры, отмечая, что таким образом раскрываются подробности технических характеристик модели. Дело в том, что аппарат вместе с Nova 6 и Nova 6 5G недавно был официально представлен разработчиком. Эта модель оснащена камерой, выполненной в стиле iPhone 11 Pro, однако она имеет четыре модуля с разрешением 48, 8, 2 и 2 Мп. Смартфон работает на аппаратной платформе Kirin 810 c объемами оперативной и встроенной памяти 8 Гб и 128 Гб соответственно.В Китае Nova 6 SE стоит около 310 долларов. Отличия между этим смартфоном и флагманом P40 Lite будут заключаться в цвете панели.