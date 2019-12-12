Ксения Собчак страдала от проклятий поклонников за поддержку движения чайлдфри

«Я по себе знаю. Я была такой активной чайлдфри. Я ненавидела, когда рядом орут дети, это все была вообще не моя тема. И меня просто прокляло определенное количество моих бывших поклонников за то, что я предала движение чайлдфри. И что я теперь еще и фотографии стала выкладывать со своим "гаденышем"… Я не шучу», - поделилась журналистка.





Ксения Собчак несколько лет назад не скрывала, что придерживается взглядов чайлдфри. Знаменитость раздражало все, что касалось детей, и чужие малыши. Она называла их "гаденышами" и отмечала, что никогда не станет матерью. Тем не менее, жизнь изменилась и в браке с актером Максимом Виторганом Собчак родила сына Платона, которого сейчас называет самым большим счастьем в своей жизни.В интервью с Региной Тодоренко Ксения Собчак впервые откровенно рассказала, что постоянно страдала от критики и проклятий, которые ей писали и говорили поклонники, знакомые люди.На данный момент Ксения Собчак счастлива в браке с режиссером Константином Богомоловым, многие ожидают, что в ближайшее время влюбленные снова станут родителями, так как журналистка и ее муж уже воспитывают детей от своих прошлых браков.