Ксения Собчак страдала от проклятий поклонников за поддержку движения чайлдфри
Недавно Ксения Собчак пригласила в свою авторскую программу "Осторожно, Собчак" коллегу - телеведущую Регину Тодоренко. В ходе интервью эпатажная журналистка призналась, что страдала от проклятий со стороны поклонников, пока поддерживала взгляды чайлдфри.
Ксения Собчак несколько лет назад не скрывала, что придерживается взглядов чайлдфри. Знаменитость раздражало все, что касалось детей, и чужие малыши. Она называла их "гаденышами" и отмечала, что никогда не станет матерью. Тем не менее, жизнь изменилась и в браке с актером Максимом Виторганом Собчак родила сына Платона, которого сейчас называет самым большим счастьем в своей жизни.
В интервью с Региной Тодоренко Ксения Собчак впервые откровенно рассказала, что постоянно страдала от критики и проклятий, которые ей писали и говорили поклонники, знакомые люди.
На данный момент Ксения Собчак счастлива в браке с режиссером Константином Богомоловым, многие ожидают, что в ближайшее время влюбленные снова станут родителями, так как журналистка и ее муж уже воспитывают детей от своих прошлых браков.
Ксения Собчак несколько лет назад не скрывала, что придерживается взглядов чайлдфри. Знаменитость раздражало все, что касалось детей, и чужие малыши. Она называла их "гаденышами" и отмечала, что никогда не станет матерью. Тем не менее, жизнь изменилась и в браке с актером Максимом Виторганом Собчак родила сына Платона, которого сейчас называет самым большим счастьем в своей жизни.
В интервью с Региной Тодоренко Ксения Собчак впервые откровенно рассказала, что постоянно страдала от критики и проклятий, которые ей писали и говорили поклонники, знакомые люди.
«Я по себе знаю. Я была такой активной чайлдфри. Я ненавидела, когда рядом орут дети, это все была вообще не моя тема. И меня просто прокляло определенное количество моих бывших поклонников за то, что я предала движение чайлдфри. И что я теперь еще и фотографии стала выкладывать со своим "гаденышем"… Я не шучу», - поделилась журналистка.
На данный момент Ксения Собчак счастлива в браке с режиссером Константином Богомоловым, многие ожидают, что в ближайшее время влюбленные снова станут родителями, так как журналистка и ее муж уже воспитывают детей от своих прошлых браков.