Татьяна Буланова опубликовала архивное фото в честь 30-летия группы «Летний сад»

Татьяна Буланова показала на снимке, как выглядела 30 лет назад. «Время летит неуловимо! Много лет назад в этот день была создана группа «Летний сад!» - отметила певица в своем посте. Группа подарила ей народное признание. Фанаты знаменитости поздравляют ее с юбилеем коллектива. Они оставили под постом много комментариев. «С Днём Рождения, Любимая Группа и Любимая Певица!» - подчеркнула одна из подписчиц.В 1989 году Татьяна Буланова встретилась с лидером группы Николаем Тагриным. Позже они поженились и стали родителями. Свои первые композиции певица записывала совместно с коллективом, позже стали проводить концерты на территории страны. Они создали много общих хитов, таких как «Как жаль», «Колыбельная». Их композиция «Не плачь» была неотъемлемой песней на всех дискотеках 90-х годов. После распада брака с Тагриным Буланова сохранила с ним деловые отношения. Он является ее продюсером.