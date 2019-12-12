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Windows 10 для ПК оснастили синхронизацией звонков со смартфонов

Мобильное приложение YourPhone для Windows 10 позволяет совершать звонки со смартфонов на ПК. Обновление операционной системы телефона оснастит её синхронизацией телефонных вызовов.

Приложение Microsoft Your Phone наконец-то готово добавить одну из самых критически недостающих функций: возможности звонить. Программа уже позволяет пользователю передавать текстовые сообщения, синхронизировать уведомления и обмениваться изображениями между своим телефоном и ПК. Начиная с сегодняшнего дня, юзеры также смогут совершать звонки и принимать их с компьютера, подключенного к гаджету на Android. Среди перечисленных нововведений также значились набор и поиск номера из списка контактов, а также просмотр истории звонков. Интересной функцией называют и перевод звонков с мобильного устройства на стационарное.

Your Phone в предыдущие месяцы претерпел значительные изменения, постепенно наращивая функционал. Конечная цель компании состоит в предоставлении всех возможностей телефона на компьютер, чтобы не отвлекать пользователя от работы с Windows 10. Вероятно, Microsoft займется дальнейшей модификацией программы в следующем году, что подтверждается сотрудничеством с Samsung. Эксперты из обоих корпораций будут разрабатывать технологию отображения интерфейса смартфона на ПК, которая известна под названием Screen mirroring.

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Технологии
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 13:59

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