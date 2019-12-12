Windows 10 для ПК оснастили синхронизацией звонков со смартфонов





Приложение Microsoft Your Phone наконец-то готово добавить одну из самых критически недостающих функций: возможности звонить. Программа уже позволяет пользователю передавать текстовые сообщения, синхронизировать уведомления и обмениваться изображениями между своим телефоном и ПК. Начиная с сегодняшнего дня, юзеры также смогут совершать звонки и принимать их с компьютера, подключенного к гаджету на Android. Среди перечисленных нововведений также значились набор и поиск номера из списка контактов, а также просмотр истории звонков. Интересной функцией называют и перевод звонков с мобильного устройства на стационарное.Your Phone в предыдущие месяцы претерпел значительные изменения, постепенно наращивая функционал. Конечная цель компании состоит в предоставлении всех возможностей телефона на компьютер, чтобы не отвлекать пользователя от работы с Windows 10. Вероятно, Microsoft займется дальнейшей модификацией программы в следующем году, что подтверждается сотрудничеством с Samsung. Эксперты из обоих корпораций будут разрабатывать технологию отображения интерфейса смартфона на ПК, которая известна под названием Screen mirroring.