Ясновидящая Марианна Абравитова опровергла слухи об ухудшении состояния Анастасии Заворотнюк





Марианна Абравитова не смогла подтвердить наличие паралича у Анастасии Заворотнюк, отметив, что у звезды действительно есть заболевание. Ясновидящая считает, что сейчас актриса не может похвастаться улучшением состояния, но и существенного ухудшения она не заметила. В частности, эксперт опровергла слухи о том, что Заворотнюк прикована к постели и вынуждена передвигаться с помощью инвалидной коляски. Абравитова считает диагноз Заворотнюк серьезнейшим, а также уверена, что вокруг данной ситуации имеет масса надуманного.Ясновидящая отметила, что звезда не страдает от того, что привело к смерти знаменитой певицы Жанны Фриске и легендарного оперного исполнителя Дмитрия Хворостовского.