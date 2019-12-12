Составлен рейтинг редких роскошных внедорожников





Итальянский бренд Lamborghini сделал неудачную попытку внедриться на рынок внедорожников. Модель LM002 изначально была разработана для армии, но имела ряд серьезных технических проблем. Стоимость этого автомобиля может достигать 120 тысяч долларов. Имеющий полную броню Dartz Kombat изготовлен в России и оснащен двигателем Vortec V8. Он был доступен для покупки в Северной Америке с 2010 по 2012 годы по цене до 1,2 млн долларов. Стоимость International CXT достигает 125 тысяч долларов, за которые покупатель получал экстремальный коммерческий грузовик, способный буксировать до 20 тонн веса. Шасси автомобиля Freightliner Sport Chassis изготовлено из прочной стали. Данная модель производится подразделением Daimler Trucks North America и имеет цену около 200 тысяч долларов. Публика охарактеризовала модель Alton Truck Company F650 “лимузином на стероидах”. Его вес составляет 12 тонн, а под капотом установлен двигатель на 7,2 литра, генерирующий 230 л.с. Модель может похвастаться паркетными полами, беспроводными компьютерными станциями, плазменным телевизором и специальными креслами капитана.Броневик Paramount Marauder имеет максимальную защиту от мин и способен вместить до 10 человек во время военных миссий миротворческого характера. Внедорожный Dartz Prombron Aladeen Edition украшен бриллиантами, а модель Dartz Prombron Red Diamond Edition получил приборную панель из вольфрама, белого золота, рубинов и бриллиантов. В список дорогих бронированных авто также вошли Spyker D8 Peking to Paris и Conquest Vehicles Knight XV.