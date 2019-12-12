Орбакайте, Королева, Леонтьев и другие: Названы живущие на две страны российские звезды





Часто проводят время в Майами супруги Леонид Агутин и Анжелика Варум. Знаменитости приобрели жилье в США для родственников, требующих помощи местных врачей. Валерий Леонтьев также имеет недвижимость в Майами, США. Свою роскошную виллу по соседству с Уитни Хьюстон артист купил за 5 млн долларов. Наташа Королева и Тарзан тоже частные гости этого американского города. Здесь живет их сын Архип, а звездные родители часто посещают его с визитами.Кристина Орбакайте также может похвастаться жизнью на две страны. Артистка имеет квартиру с видом на Атлантический океан в Майами. Ингеборга Дапкунайте уехала жить в Великобританию еще в 1993 году, тогда она вышла замуж за местного режиссера, однако после развода решила остаться жить в Лондоне.Наталью Ионову, выступающую под псевдонимом Глюк’oZa, вместе с ее мужем очень часто можно встретить в Марбелью, Испания. Тут супруги имеют роскошную виллу и проводят большую часть года. Известный актер Алексей Серебряков в 2012 году переехал в Канаду, однако продолжает сниматься в российских фильмах. Из-за такой позиции звезду нередко критикуют как поклонники, так и недоброжелатели, однако он не видит в этом проблемы.