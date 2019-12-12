Перечислены ранние внутренние и внешние признаки язвы желудка





К ранним признакам появления язвы желудка медики относят рвоту и изжогу, боли в животе, груди или спине, а также расстроенное пищеварение в виде регулярных запоров, изжоги и тяжести в животе. На наличие язвы желудка могут указывать серый налет на языке и повышенная потливость ладоней.Язва желудка относится к разряду хронических заболеваний. Она является дефектом в слизистой оболочке желудка. При этом у одного пациента может оказаться сразу несколько язв разной величины и локализации. Развивается этот недуг из-за заболеваний желудочно-кишечного тракта, постоянных стрессов, присутствия бактерий Helicobacter pylori, приема обезболивающих лекарств и неправильного питания.