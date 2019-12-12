В LADA рассказали, какие новинки следует ожидать в 2021 году





Некоторые автолюбители называют 2020 год "затишьем перед бурей" для АвтоВАЗа. Это связано с выходом большого числа новых моделей LADA через два года, поскольку бренд составил договор с Министерством промышленности и торговли РФ. Эксперты говорят, что российские покупатели могут ожидать выпуска обновленных версий кроссовера LADA 4×4 и седана LADA Granta. Стоит отметить, что последний автомобиль является крайне популярным среди соотечественников за прошедшие месяцы.Хотя подобная информация является неофициальной, она имеет право на существование из-за недавнего подтверждения патента на новый дизайн "Нивы". Что касается семейства Granta, то основные изменения коснутся платформы. Известно, что следующая генерация получит "тележку" от B0 от Renault Duster, Logan и Sandero. Об этом говорит визит французских и румынских специалистов на предприятия АвтоВАЗа, которые приступили к разработке новинки.