Kia Stinger новой генерации замечена на тестах
Компания Kia готовится к выходу новой генерации модели Kia Stinger. Новинку заметили в Южной Кореи во время прохождения тестов, автомобиль покрыт плотным камуфляжем, поэтому внешний вид модели разглядеть не удалось.
В последняя время в Сети появляется противоречивая информация о Kia Stinger. Изначально считалось, что производитель пока отказался от выпуска нового поколения, а теперь новинка была замечена во время тестов. В настоящий момент не известно, это будет новая генерация или лишь рестайлинговая версия. При этом важно понимать, что модель теряет свою былую популярность, о чем говорят официальные результаты продаж. Именно поэтому производитель обязан вмешаться в ситуацию и выпустить новую версию модели.
Эксперты считают, что новая генерация Kia Stinger получит моторную гамму от Hyundai Sonata и Kia Optima. Если это окажется правдой, то автомобиль похвастается широким выбором двигателей. Среди них стоит отметить 2,0-литровый Turbo и дизельный мотор на 2,2 литра. Отдельно от них стоит 3,3-литровый Twin-Turbo, обладающий значительно большей мощностью. В комплектации с таким двигателем окажется сразу несколько новых функций: регулировка направления фар при повороте авто, более современная система подушек безопасности и переключатель для скоростного режима езды.
Презентацию новой генерации Kia Stinger стоит ожидать в середине 2020 года, а в продажу она поступит не раньше 2021-го.
В последняя время в Сети появляется противоречивая информация о Kia Stinger. Изначально считалось, что производитель пока отказался от выпуска нового поколения, а теперь новинка была замечена во время тестов. В настоящий момент не известно, это будет новая генерация или лишь рестайлинговая версия. При этом важно понимать, что модель теряет свою былую популярность, о чем говорят официальные результаты продаж. Именно поэтому производитель обязан вмешаться в ситуацию и выпустить новую версию модели.
Эксперты считают, что новая генерация Kia Stinger получит моторную гамму от Hyundai Sonata и Kia Optima. Если это окажется правдой, то автомобиль похвастается широким выбором двигателей. Среди них стоит отметить 2,0-литровый Turbo и дизельный мотор на 2,2 литра. Отдельно от них стоит 3,3-литровый Twin-Turbo, обладающий значительно большей мощностью. В комплектации с таким двигателем окажется сразу несколько новых функций: регулировка направления фар при повороте авто, более современная система подушек безопасности и переключатель для скоростного режима езды.
Презентацию новой генерации Kia Stinger стоит ожидать в середине 2020 года, а в продажу она поступит не раньше 2021-го.
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 13:08