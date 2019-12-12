Звезда проекта "Дом-2" Екатерина Колисниченко удивила поклонников большой грудью на сексуальном снимке

На фотографии в Instagram звезда проекта "Дом-2" Екатерина Колисниченко предстала в серебристом наряде с глубоким декольте, подчеркивающем ее выдающиеся формы. Брюнетка не скрывает, что только недавно сделала липосакцию, а также увеличила ягодицы, однако внимание поклонников привлек именно бюст звезды.Многие отметили, что теперь грудь Екатерины Колисниченко стала слишком большой, из-за чего она выглядит старше своих лет. По мнению фолловеров, теперь звезда выглядит на 40 лет из-за слишком больших груди и ягодиц. Нашлись и те, кто похвалил девушку за смелость менять в себе то, что ей нравится, назвав Екатерину Колисниченко очень сексуальной и привлекательной.Как известно, до этого Екатерина Колесниченко увеличивала бюст, корректировала контуры лица и делала ринопластику. Также она прибегала к увеличению губ и другим косметическим процедурам.