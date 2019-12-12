Жених-олигарх подарил звезде "Дом-2" Марго Овсянниковой квартиру за 20 миллионов
Состоятельный жених звезды телевизионного проекта «Дом-2» Марго Овсянниковой подарил ей шикарную квартиру за 20 миллионов. Она расположена в жилом комплексе под названием «Фили Град». Об этом своей возлюбленной мужчина сообщил во время отдыха на Кипре.
На данный момент влюбленные находятся на отдыхе. Именно там щедрый ухажер по имени Виталий подарил Марго новую жилплощадь. По словам девушки, мужчина никогда не скупился на презенты для нее и ранее даже помог со съемками клипа. Маргарита Овсянникова признается, что кажется, все-таки нашла своего принца. Друзья влюбленных и вовсе утверждают, скорее всего, совсем скоро ребята поженятся.
Известно, что новый избранник Марго Овсянниковой не бедный человек, но бизнесом довольно успешно занимается и его отец, так что он из состоятельной семьи. На протяжении долгого времени Овсянникова не показывала своего любимого публике и отказывалась называть его имя, но сейчас постепенно она начинает открывать карты.
Марго призналась, что со своим любимым человеком познакомилась в караоке-баре, когда даже не планировала создавать новые отношения.
На данный момент влюбленные находятся на отдыхе. Именно там щедрый ухажер по имени Виталий подарил Марго новую жилплощадь. По словам девушки, мужчина никогда не скупился на презенты для нее и ранее даже помог со съемками клипа. Маргарита Овсянникова признается, что кажется, все-таки нашла своего принца. Друзья влюбленных и вовсе утверждают, скорее всего, совсем скоро ребята поженятся.
Известно, что новый избранник Марго Овсянниковой не бедный человек, но бизнесом довольно успешно занимается и его отец, так что он из состоятельной семьи. На протяжении долгого времени Овсянникова не показывала своего любимого публике и отказывалась называть его имя, но сейчас постепенно она начинает открывать карты.
Марго призналась, что со своим любимым человеком познакомилась в караоке-баре, когда даже не планировала создавать новые отношения.