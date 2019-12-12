«Мне не за что ни перед кем оправдываться»: Татьяна Брухунова отреагировала на слухи о свадьбе с Евгением Петросяном

Татьяна Брухунова отметила, что у нее ничего не изменилось, как и раньше, все прекрасно, поэтому она не нуждается ни в чьей жалости. Также она подчеркнула, что является самостоятельным человеком, личностью, а не «довеском» к Евгению Петросяну, поэтому не позволит никому рассуждать на тему их взаимоотношений. Также Брухунова не станет делиться снимками из личного архива и не будет комментировать свою личную жизнь. «Мне не за что ни перед кем оправдываться!» - заявила она, и добавила, что будет распоряжаться своим личным временем и пространством так, как посчитает нужным, без внимания на «доброжелателей».Несколько строк супруга Петросяна уделила СМИ, назвав их «стервятниками». Она попросила журналистов навсегда вычеркнуть ее номер. Кроме этого, Татьяна Брухунова поблагодарила всех тех подписчиков, которые все это время ее поддерживали.