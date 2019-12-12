Ведущий "Дом-2" Влад Кадони считает крутой и настоящей Ксению Бородину





Ведущая телестройки нашла котёнка, который очень похож на утраченного питомца, и подарила его Владу. В ответ Кадони написал на своей страничке в соцсетях много приятных слов в адрес Бородиной, признав её крутой и настоящей. Также он заверил Ксению, что его новый питомец станет одним из самых счастливых и лучших из семейства мейн-кунов.По мнению многих зрителей «Дом-2», на телепроекте очень мало осталось чего-то похожего на реалити шоу. Уже не только жители поляны, а даже и ведущие телестройки выражают свои чувства не в эфире, а только на своих страничках в соцсетях.Но также некоторые пользователи отмечают, что теперь у Кадони будет значительно меньше возможностей и времени на то, чтобы выражать свой сарказм в адрес участников телепроекта, ведь маленькой питомице нужно будет уделять много внимания.