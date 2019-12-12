Татьяна Буланова готовится к свадьбе старшего сына Александра Тагрина





Согласно заявлению Татьяны Булановой, старший сын уже официально представил ей и своему отцу свою возлюбленную, которая получила полное одобрение певицы. Избранница Александра Тигрина занята в сфере благотворительности, в частности, помогает животным. Сейчас пара готовится узаконить свой брак, а на данный момент обсуждаются детали церемонии бракосочетания. Пока дата свадьбы неизвестна, но Буланова готовится взять непосредственное участие в подготовке. В прошлом году артистка рассказывала, что оформила на себя ипотеку, чтобы помочь сыну обзавестись отдельным жильем.Татьяна Буланова не стала скрывать, что мечтает о внуках, а также считает своим долгом уметь вовремя приходить на помощь молодой семье. Сейчас ее сын работает бариста, однако в будущем надеется связать свою жизнь с музыкой.