В Мурманске на крейсере «Адмирал Кузнецов» произошел пожар





Сведения о пожаре на крейсере «Адмирал Кузнецов» появились около 10:20 по местному времени. По предварительной версии, возгорание началось во время сварочных работ из-за несоблюдения во время них техники безопасности. В результате искра перебросилась на дизтопливо и начался пожар.Точных сведений относительно числа пострадавших в настоящий момент нет. Изначально сообщалось, что в результате происшествия пропали два человека, потом это число возросло до трех. При этом стоит отметить, что представители Минобороны РФ заявили, что пострадавших из-за начала пожара на крейсере «Адмирал Кузнецов» нет.В настоящий момент пожар на палубе корабля продолжается, на месте работают специальные службы. По предварительным оценкам, огонь захватил территорию примерно в 120 кв. м. В настоящий момент оценить размер ущерба, нанесенного «Адмиралу Кузнецову», не представляется невозможным.