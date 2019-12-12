Дочь Риз Уизерспун сразила своей красотой на гала-вечере в Лос-Анджелесе

Риз Уизерспун побывала на вечере Women in Entertainment, куда была приглашена с семьей. Ее наградили за вложения в благотворительность и кинопромышленность. На торжество она прибыла с супругом агентом Джимом Тотом, дочкой Авой, которой 20 лет и наследником Диконом, которому 16 лет.Актриса Риз Уизерспун для мероприятия выбрала приталенное платье-пиджак с юбкой-плиссе, а ее дочь продемонстрировала элегантное кружевное платье оттенка граната. Мужчины надели стильные костюмы. Поклонники заметили, что Ава очень похожа на мать и невероятно красива.