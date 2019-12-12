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Дочь Риз Уизерспун сразила своей красотой на гала-вечере в Лос-Анджелесе

В Лос-Анджелесе состоялся гала-вечер Women in Entertainment, который был организован The Hollywood Reporter. На мероприятие приехала Риз Уизерспун с семьей. Дочка актрисы сразила гостей изяществом и миловидностью.

Риз Уизерспун побывала на вечере Women in Entertainment, куда была приглашена с семьей. Ее наградили за вложения в благотворительность и кинопромышленность. На торжество она прибыла с супругом агентом Джимом Тотом, дочкой Авой, которой 20 лет и наследником Диконом, которому 16 лет.

Актриса Риз Уизерспун для мероприятия выбрала приталенное платье-пиджак с юбкой-плиссе, а ее дочь продемонстрировала элегантное кружевное платье оттенка граната. Мужчины надели стильные костюмы. Поклонники заметили, что Ава очень похожа на мать и невероятно красива.

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Добавил: Виктория Загарова Сегодня, 13:52

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