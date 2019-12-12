Xiaomi Mi 10 выйдет в продажу с оперативной памятью пятого поколения





С момента презентации смартфона Redmi K30, глава компании Лу Вейбинг отвечает на вопросы фанатов в соцсетях о некоторых функциях, которые можно ожидать от флагмана Mi 10. Поклонников особенно интересовала возможность появления оперативной памяти LPDDR5 в новых гаджетах. Напоминаем, что Samsung Electronics анонсировала серийный выпуск первой в сегменте DRAM LPDDR5 пятого поколения, предназначенной для смартфонов с поддержкой 5G. Новый продукт имеет увеличенную скорость передачи данных до 5500 мегабит в секунду. Благодаря новой схеме он также потребляет на 30% меньше энергии, чем его предшественник.Известно, что Xiaomi Mi 10 презентуют в первом квартале 2020 года, который будет предшествовать выпуску Samsung S11. Хотя большинство нововведений и функционал раскроют на официальном мероприятии, экспертам удалось разузнать некоторые технические характеристики будущего устройства. В частности, базовая комплектация включает процессор Snapdragon 865 и поддержка сетевого стандарта SA/NSA. Информации о стоимости и встроенной операционной системе Xiaomi Mi 10 пока не сообщали.