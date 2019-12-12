Виктория Боня назвала Ксению Собчак «стервятником» из-за конфликта с Викторией Лопыревой





Не так давно Ксения Собчак посвятила пост на своей странице в соцсети Instagram браку Виктории Лопыревой и Игоря Булатова. По мнению журналистки, бизнесмен вовсе не зарабатывает миллионы, а живет пара за счет посла ЧМ по футболу. Живут влюбленные на квартире модели, при этом, считает журналистка, блондинка в скором времени снова окажется на "рынке невест", ровно после того, как у экс-супруга Таты Карапетян закончатся деньги.Виктория Лопырева, в свою очередь, молчать не стала, а на ее сторону поспешили встать и другие звезды шоу-бизнеса. Большинство знаменитостей считают, что эпатажная журналистка не имела права так жестко критиковать коллегу, ведь это не ее жизнь.Виктория Боня тоже поспешила высказать свое мнение, сравнив Ксению Собчак со стервятником, который только и делает, что нападает на жертву. Телеведущая считает, что ее коллега просто в очередной раз нашла повод пропиариться, причем не имеет никакого значения, кто от этого пострадает. Поведение Собчак Боню вовсе не удивило, заключила модель.