Дима Билан встретился с Натальей Ветлицкой — эротической фантазией из своего детства





О встрече с Натальей Ветлицкой певец Дмитрий Билан мечтал с самого детства. Свои чувства к ней музыкант сравнивал с эротическими фантазиями, но хотел бы их оставить завуалированными. Самым очаровательным в певице Дмитрий Билан назвал ее тембр, отметив, что по нему он считывал ее женственность. Несмотря на свой зрелый возраст, Наталья Ветлицкая продолжает «светиться» и от нее идет приятная энергетика, добавил певец.Вспоминая свое детство, Дмитрий Билан заявил, что еще ему нравилась героиня советского фантастического фильма «Гостья из будущего» Алиса Селезнева. Она настолько его впечатлила, что музыкант рассчитывал назвать в честь нее свою дочь, если она у него когда-нибудь родится.