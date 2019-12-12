Артистка Валерия продемонстрировала модный образ – леопардовую шубу и колготки





Одежда Валерии всегда соответствует последним трендам, тем более у артистки подтянутая фигура. Она не боится экспериментов со стилями, чем всегда восхищала не только фанатов, но и коллег. К предстоящей зиме вокалистка уже основательно подготовилась и накануне показала свои обновки.На странице в Instagram Валерия поделилась фотографией, где одета в плюшевую леопардовую шубу «чебурашки» из искусственного меха. К ней она выбрала колготки похожей расцветки блузку и кожаные сапоги. Артистка призналась, что очень довольна новой покупкой.Многие подписчики написали комментарии, где хвалили изысканный вкус певицы, но нашлись и такие, кто раскритиковал образ, назвав принт пошлым. Некоторые считают, что такую пеструю одежду еще нужно уметь носить.