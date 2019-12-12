Huawei выпустила новую версию флагмана Huawei Mate 30 Pro 5G





Выход смартфона Huawei Mate 30 Pro 5G был настоящим событием во всем мире, эта модель сразу после начала продаж стала лидером спроса во многих странах, поэтому производитель решил, что покупатели с радостью примут еще одну версию устройства. Новинка отличается от обычного гаджета всего в нескольких аспектах. Устройство получит зеленый цвет корпуса, а также модель похвастается 8 Гб ОЗУ и 128 Гб встроенной памяти. Продажи новой версии Huawei Mate 30 Pro 5G стартовали в Китае 12 декабря. Покупателям предлагают это устройство по цене в 910 долларов или около 57,5 тысяч рублей по текущему курсу валют. Эксперты считают, что данный вариант гаджета может остаться эксклюзивом для местного рынка, так как производитель не заявлял никаких планов относительно поставок новинки в другие страны.Напомним, руководство Huawei рассказывало о том, что спрос на Huawei Mate 30 Pro 5G значительно превысил их ожидания. Производитель в течение первой недели продаж реализовал более 1 млн единиц устройства, из-за чего ему пришлось заказывать у заводов новые партии флагмана раньше намеченного срока.