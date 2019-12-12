В Германии названы самые худшие подержанные кроссоверы





Наиболее ненадежным автомобилем класса SUV с пробегом 2-3 года оказалась модель Dacia Duster. В случае этого авто дефекты встречаются в 11,7% случаев. На втором месте в данной категории оказался подержанный кроссовер Hyundai Tucson, его результат – 10,5%. Тройку «лидеров» замыкает известная модель Kia Sportage – 7,1%. Следующая категория авто – 4-5 лет. Самый высокий показатель дефектов в данной группе оказался у все того же Kia Sportage – 15%. Неожиданно для многих на втором месте расположлися Volkswagen Tiguan с результатом в 14,2%. Третья строчка досталась японскому Nissan Qashqai – 12,7%.Примечательно, что три последние модели подержанных кроссоверов оказались во всех остальных возрастных категориях. Единственное исключение составляет группа с пробегом 10-11 лет. В ней оказался еще один представитель японского автопрома – внедорожник Mitsubishi Outlander. У 31,1% автомобилей этой легендарной модели немецкие эксперты обнаружили дефекты и другие проблемы.Всего в исследовании приняли участие более 9 млн транспортных средств, доступных на вторичном автомобильном рынке Германии в 2019 году.