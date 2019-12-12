Метеорологи: "Россию будут накрывать волны холода на протяжении всей зимы"
Отечественные метеорологи прогнозируют неоднородную температуру и погоду на территории страны. Известно, что Россию будут накрывать волны холода, резко сменяющиеся на теплые периоды.
Как сообщает директор Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд, россияне могут ожидать частых колебаний погоды, которые будут совмещаться с неоднородной теплой зимой. По словам метеоролога, Москва испытает несколько холодных периодов, при которых температура воздуха опустится до -25 градусов по Цельсию. Подобная тенденция прогнозируется и по отношению к Западной Сибири с европейской частью страны.
В целом, жители России должны готовиться к резкой перемене погодных условий, которые будут состоять как из очень теплых дней, так и периодов продолжительных морозов. Кроме прочего, синоптики объяснили причину аномального повышения температуры на всей территории РФ. Оказалось, что некоторые регионы превышают норму на 10-15 градусов из-за движения обширного циклона с севера Атлантики и влияния «сухого арктического вторжения», сообщает «ПолитЭксперт».
Как сообщает директор Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд, россияне могут ожидать частых колебаний погоды, которые будут совмещаться с неоднородной теплой зимой. По словам метеоролога, Москва испытает несколько холодных периодов, при которых температура воздуха опустится до -25 градусов по Цельсию. Подобная тенденция прогнозируется и по отношению к Западной Сибири с европейской частью страны.
В целом, жители России должны готовиться к резкой перемене погодных условий, которые будут состоять как из очень теплых дней, так и периодов продолжительных морозов. Кроме прочего, синоптики объяснили причину аномального повышения температуры на всей территории РФ. Оказалось, что некоторые регионы превышают норму на 10-15 градусов из-за движения обширного циклона с севера Атлантики и влияния «сухого арктического вторжения», сообщает «ПолитЭксперт».
Общество
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 12:07