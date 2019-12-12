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Ученые: Новое лекарство поможет лечить рак крови без вреда для…
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Ученые: Новое лекарство поможет лечить рак крови без вреда для пациентов

Австралийские фармацевты смогли создать новый медикамент для борьбы с лейкемией. Ученые говорят, что лекарство поможет лечить рак крови без вреда для пациентов.

Испытание нового лекарственного средства асцинимиба, проведенного Южно-австралийским Институтом здравоохранения и медицинских исследований, показало, что этот препарат «хорошо переносится» раковыми больными, оставаясь при этом эффективным в борьбе с онкологией. Обычно лекарства от хронического миелоидного лейкоза сопряжены с риском возникновения целого ряда побочных эффектов, включая рвоту, диарею и боль в мышцах. Это еще больше увеличивает страдания пациентов, которые сомневаются в нужности химиотерапии. Новый медикамент был назван «прорывом», так как он не убивает здоровые клетки, что обычно является причиной негативных симптомов.

Результаты клинического эксперимента при участии 150 человек показали, что асцинимиб не токсичен и подавляюще воздействует на злокачественные новообразования. Развитие опухоли замедляется путем прекращения активности специфических энзимов, называемых киназами. Ведущий автор исследования профессор Тим Хьюз заявил, что в случае успеха препарат может стать крупнейшим достижением в лечении лейкемии с 1990-х годов. Хронический миелоидный лейкоз (ХМЛ) - это рак крови, который в основном поражает пожилых людей, которые испытывают проблемы со здоровьем до конца жизни. Хотя лечение помогает контролировать распространение злокачественных клеток, вредное воздействие некоторых препаратов может привести к летальному исходу.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 10:22

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