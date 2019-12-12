В Амурской области осужден нашедший носки с золотом мужчина





Будучи в Магаданской области в апреле этого года, 61-летний гражданин наткнулся на пару носков и пакет, где имелись семь слитков суммарной массой 4,3 кг. Анализ показал, что данный металл является золотосеребряным сплавом, а содержание там чистого золота превышало 3,5 кг. Стоимость найденного превысила 9,3 млн рублей. После перевоза слитков в Тынду в отношении нашедшего было возбуждено уголовное дело за нарушающее закон хранение драгметаллов. Он признал вину и получил приговор в виде условного лишения свободы на 1,9 года без наложения штрафа.На данный момент приговор не вступил в силу, о чем проинформировали в пресс-службе прокуратуры Амурской области.