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Госдума России закрепила за ПСБ статус опорного банка ОПК

Госдума приняла закон о присвоении Промсвязьбанку статуса опорного банка для ОПК страны. Законопроект одобрен во втором чтении, а в связи с новым положением ПСБ был установлен запрет на отчуждение его акций, притом это касается любых способов, в том числе продажи и передачи в залог. На данный момент 100% голосующих акций банка являются собственностью государства, сообщает Live24.ru. Это означает, что ПСБ может стать первой госструктурой, в отношении которой закреплены подобные ограничения.
Госдума России закрепила за ПСБ статус опорного банка ОПК

ПСБ получил полноценные полномочия для оказания всесторонней поддержки ОПК, содействия его финансовому благополучию, снижению рисков и повышению эффективности при прозрачности расчетов во время исполнения гособоронзаказа. Наделение банка статусом опорного стало своевременным и необходимым решением для фиксации особой роли предприятия для ОПК страны. В частности, банк всесторонне развит и осуществляет сопровождение более 50% госзаказов, благодаря чему занял лидирующую позицию в данной сфере. Как отметил председатель банка Петр Фрадков, стратегической целью ПСБ является качественное исполнение функций и повышение модернизации и роста производства гражданской продукции. Это необходимо для достижения прописанных руководством страны нормативов.

Согласно опубликованным данным по принятому законопроекту, он предоставит правительству право назначать долю и суммы ГОЗ, которые будет сопровождать ПСБ и уполномоченные предприятия. Свою работу в данном направлении Промсвязьбанк начал в 2018 году и за короткий срок создал инфраструктуру, которая необходима для работы с ОПК. Наличие определенных ведомств позволяет бесперебойно сопровождать весь объем контрактов. На данный момент банк обслуживает около половины всех контрактов по ГОЗу. Ожидается, что предприятие достигнет отметки в 70% в ближайшие годы.

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Общество
Добавил: Роман Сегодня, 21:40

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