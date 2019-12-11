Госдума России закрепила за ПСБ статус опорного банка ОПК





ПСБ получил полноценные полномочия для оказания всесторонней поддержки ОПК, содействия его финансовому благополучию, снижению рисков и повышению эффективности при прозрачности расчетов во время исполнения гособоронзаказа. Наделение банка статусом опорного стало своевременным и необходимым решением для фиксации особой роли предприятия для ОПК страны. В частности, банк всесторонне развит и осуществляет сопровождение более 50% госзаказов, благодаря чему занял лидирующую позицию в данной сфере. Как отметил председатель банка Петр Фрадков, стратегической целью ПСБ является качественное исполнение функций и повышение модернизации и роста производства гражданской продукции. Это необходимо для достижения прописанных руководством страны нормативов.Согласно опубликованным данным по принятому законопроекту, он предоставит правительству право назначать долю и суммы ГОЗ, которые будет сопровождать ПСБ и уполномоченные предприятия. Свою работу в данном направлении Промсвязьбанк начал в 2018 году и за короткий срок создал инфраструктуру, которая необходима для работы с ОПК. Наличие определенных ведомств позволяет бесперебойно сопровождать весь объем контрактов. На данный момент банк обслуживает около половины всех контрактов по ГОЗу. Ожидается, что предприятие достигнет отметки в 70% в ближайшие годы.