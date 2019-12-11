АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые создали новый спрей-гель для лечения…
EUR 70.39 USD 63.58
Курс валют на 11.12.2019

«А что бы вы делали последние пять дней?»: Сати Казанова высказалась о смерти

Недавно на личной странице в Instagram певица Сати Казанова опубликовала запись, в которой спросила подписчиков, чтобы они делали, если бы до конца жизни осталось пять дней. Мнения фолловеров разделились.

Сати Казанова, как последовательница Свами Вишвананды, время от времени «балует» своих подписчиков в Instagram ведическими практиками и полезными советами. Так, недавно она задалась вопросами о смерти. Певица спросила у своих поклонников, думают ли о ней и что предпримут, если жить останется всего пять дней. Актриса призналась, что иногда её посещают подобные мысли, и она перебирает в голове, чем бы занялась перед смертью: «Не уж то я разрешила бы себе унывать и жалобно ныть из-за того, что мне осталось так мало? Или же зажигала бы, смакуя каждый миг этих пяти дней?»Телеведущая утверждает, что такие мысли её отрезвляют и помогают иначе взглянуть на мир: «Они расставляют по местам действительно важное и второстепенное».

На снимке, который прикрепила певица к посту, она предстала в лёгком и воздушном коричневом платье и накидке. ⠀

На вопрос, как бы подписчики провели оставшиеся пять дней, поклонники ответили неоднозначно. Одни посвятили бы время родным и близким, другие - побыли наедине с собой. Некоторые обратился бы к Богу и молились о спасении души. Кто-то захотел бы осуществить давнюю мечту. Кое-кто из подписчиков посоветовал Сати Казановой не думать о подобном, ведь она ещё слишком молода.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 22:14

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Смартфон Nokia C1 стал самым дешёвым с ОС Android…
Дмитрий Шепелев раскрыл причину, по которой он не общается с Андреем…
«А что бы вы делали последние пять дней?»: Сати Казанова высказалась о…
Надежда Бабкина похвасталась яркими костюмами для шоу…
Ученые обнаружили механизм, отвечающий за рост…
Участник группы #APPolonovGang Андрей Григорьев-Апполонов закрутил роман с подругой покойной…
В Кемеровской области за сутки ограбили два частных…
«Надоело смотреть на Европу и весь мир»: Михаил Боярский отреагировал на вылет «Зенита» из Лиги…
Врач: Мороженое может служить…
Госдума России закрепила за ПСБ статус опорного банка…
Участник "Дом-2" Илья Яббаров отказался от участия в конкурсе "Человек…
«Я бы оставила эту страну»: неожиданное заявление телеведущей Ксении…
Новый возлюбленный звезды "Дома-2" Алены Савкиной Кирилл Кондратьев вновь вернулся на…
Экс-участник проекта "Дом-2" Кирилл Кондратьев подарил Алене Рапунцель букет алых роз в день…
"Я люблю свою жену": Иосиф Оганесян высказался по поводу своей…
«Сейчас главное – это здоровье»: Жасмин отказалась от подарков мужа на Новый…
Борис Корчевников готов начать отношения с имеющей ребенка…
В Екатеринбурге из детского сада преступник похитил…
Фанат сравнил графику оригинала и ремейка Resident Evil…
Эксперты рассказали, чего ожидать от курса рубля до конца…
Максим Виторган попросил прощения у Евгения…
Учёные в Египте обнаружили могилы людей с таинственными конусами на…
Звезда "Дом-2" Рустам Солнцев раскрыл природу конфликта Ксении Собчак и Виктории…
Ученые выяснили, как долго граждане России живут после выхода на…
Звезда "Дом-2" Анастасия Иванова рассказала, что после драки с Анастасией Балинской у нее остались…
Российская журналистка Елена Лебедева ушла из жизни на 92 году…
Ранее неизвестный вид клеща назвали именем легендарного Виктора…
Егор Крид выплатит больше 100 миллионов лейблу Black…
Фёдор Бондарчук пытается не контролировать Паулину…
В России презентовали обновленный Skoda…
Милена Безбородова: «Я показала, как из хабалки превратиться в…
«Поддержка» Анастасии Заворотнюк опровергла информацию о параличе…
Специалисты выяснили, какие машины предпочитает Альбина…
Ученые создали новый спрей-гель для лечения…
В Сети опубликован снимок молодого Илона Маска за починкой сломанного…
Google Chrome будет предупреждать о попытке кражи паролей и…
Рослесхоз перед Новым годом усилит контроль за вырубкой…
Дети Максима Галкина Лиза и Гарри скрывают от отца "личные…
Forbes ошибся: Регина Тодоренко зарабатывает примерно как Ксения …
Автоателье AMS Garage сделало из мотоцикла Kawasaki ER-6n…
Просмотреть все новости