«А что бы вы делали последние пять дней?»: Сати Казанова высказалась о смерти

Сати Казанова, как последовательница Свами Вишвананды, время от времени «балует» своих подписчиков в Instagram ведическими практиками и полезными советами. Так, недавно она задалась вопросами о смерти. Певица спросила у своих поклонников, думают ли о ней и что предпримут, если жить останется всего пять дней. Актриса призналась, что иногда её посещают подобные мысли, и она перебирает в голове, чем бы занялась перед смертью: «Не уж то я разрешила бы себе унывать и жалобно ныть из-за того, что мне осталось так мало? Или же зажигала бы, смакуя каждый миг этих пяти дней?»Телеведущая утверждает, что такие мысли её отрезвляют и помогают иначе взглянуть на мир: «Они расставляют по местам действительно важное и второстепенное».На снимке, который прикрепила певица к посту, она предстала в лёгком и воздушном коричневом платье и накидке. ⠀На вопрос, как бы подписчики провели оставшиеся пять дней, поклонники ответили неоднозначно. Одни посвятили бы время родным и близким, другие - побыли наедине с собой. Некоторые обратился бы к Богу и молились о спасении души. Кто-то захотел бы осуществить давнюю мечту. Кое-кто из подписчиков посоветовал Сати Казановой не думать о подобном, ведь она ещё слишком молода.