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«Фаворит Моторс» продолжил тему коллабораций с Kia

Популярный изготовитель автомобилей Kia начал расширение своих возможностей за счёт сотрудничества с Favorit Motors.

Российский сегмент автомобильного бренда Kia начал постепенную коллаборацию с известным дилером Favorit Motors. Сейчас две компании представили в Москве новый совместный проект под названием Coffeeshop Company. Основная его идея состоит в том, чтобы потенциальный клиент при входе в автосалон чувствовал уютную домашнюю, но очень богатую обстановку традиционной австрийской кофейни.

Подобная идея зародилась внезапно и показалась маркетологам обоих брендов хорошим нововведением. Побыть в подобной обстановке можно на проспекте Ленина в Москве, где находится автоцентр Kia.

Стоит отметить, что для лучшего погружения в уютную атмосферу, южнокорейская компания выделила самостоятельную платформу, при нахождении в которой, клиент вправе полностью прочувствовать покупаемый автомобиль.

Подобная коллаборация не новость для российского авторынка. Относительно недавно автомобильный бренд Skoda объединился с популярной компанией HoReCa. Теперь в чешском автоцентре присутствует «шоколадница».

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Технологии / Авто
Добавил: Joker Сегодня, 05:00

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