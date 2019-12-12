«Фаворит Моторс» продолжил тему коллабораций с Kia





Российский сегмент автомобильного бренда Kia начал постепенную коллаборацию с известным дилером Favorit Motors. Сейчас две компании представили в Москве новый совместный проект под названием Coffeeshop Company. Основная его идея состоит в том, чтобы потенциальный клиент при входе в автосалон чувствовал уютную домашнюю, но очень богатую обстановку традиционной австрийской кофейни.Подобная идея зародилась внезапно и показалась маркетологам обоих брендов хорошим нововведением. Побыть в подобной обстановке можно на проспекте Ленина в Москве, где находится автоцентр Kia.Стоит отметить, что для лучшего погружения в уютную атмосферу, южнокорейская компания выделила самостоятельную платформу, при нахождении в которой, клиент вправе полностью прочувствовать покупаемый автомобиль.Подобная коллаборация не новость для российского авторынка. Относительно недавно автомобильный бренд Skoda объединился с популярной компанией HoReCa. Теперь в чешском автоцентре присутствует «шоколадница».