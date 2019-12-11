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«Надоело смотреть на Европу и весь мир»: Михаил Боярский отреагировал на вылет «Зенита» из Лиги чемпионов

Известный актер и давний болельщик петербургского футбольного клуба «Зенит» Михаил Боярский поделился своими впечатлениями после вылета команды из Лиги чемпионов. «Я не сильно тревожусь по этому поводу, мне надоело смотреть на Европу и весь мир, - заметил актер.
«Надоело смотреть на Европу и весь мир»: Михаил Боярский отреагировал на вылет «Зенита» из Лиги чемпионов

Футбольный клуб «Зенит» во вторник в матче группового этапа Лиги чемпионов проиграл команде из Португалии «Бенфика» со счетом 0:3 и стал последним в своей группе. Михаил Боярский подчеркнул, что не сильно тревожится из-за вылета любимой команды из еврокубка. Знаменитость полностью удовлетворен победой «сине-бело-голубых» в чемпионате России, так как команда сейчас опережает всех остальных соперников на 10 очков. Актер заявил, с командами Европы «Зениту» соревноваться еще рано, нужно достойно играть дома. Михаил Боярский не расстроен таким положением дел, поскольку ему надоело созерцать Европу и весь мир.

Известный болельщик добавил, у футболистов «Зенита» было сильное волнение перед соперниками и не хватило опыта. Актер напомнил, что россияне впереди всех в мире по балету, а вот в футболе об этом говорить пока не приходится.

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Добавил: Романова Виктория Сегодня, 21:45

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