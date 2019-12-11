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Борис Корчевников готов начать отношения с имеющей ребенка женщиной

Известный российский телеведущий проекта «Судьба человека» Борис Корчевников рассказал о том, как у него складывается личная жизнь. Знаменитость заявил, он готов начать отношения женщиной, имеющей ребенка.
Борис Корчевников готов начать отношения с имеющей ребенка женщиной

Бориса Корчевникова знает вся страна, однако он до сих пор одинок. Телеведущий отмечает, он не раз предпринимал попытки наладить личную жизнь, однако все они потерпели крах. В последнее время знаменитость привык быть холостяком, такой образ жизни стал для него привычным. Он делает все, чтобы найти свою любовь, однако понимает, не все в его руках. Актер является верующим человеком, поэтому уверен, что судьба находится в руках Божьих.

По словам Бориса Корчевникова, он не ставит для своей будущей избранницы завышенных требований, ведь понимает, что настоящие отношения — это сложный процесс, да и сам он не является идеальным. На вопрос, готов ли телеведущий начать отношения с женщиной, имеющей ребенка, знаменитость ответил положительно. По его словам, у него уже был подобный опыт, и он не видит в нем ничего плохого.

В жизни Борис Корчевников придерживается православных убеждений. Телеведущий программы «Судьба человека» не относится к тем людям, чье отношение к вере поверхностное. Он регулярно посещает храмы и молится. Также знаменитость считает суррогатное материнство недопустимым. Актер рассказал, что оно глубоко оскорбляет женщину, вынашивающую ребенка.

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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 21:09

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