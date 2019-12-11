Борис Корчевников готов начать отношения с имеющей ребенка женщиной





Бориса Корчевникова знает вся страна, однако он до сих пор одинок. Телеведущий отмечает, он не раз предпринимал попытки наладить личную жизнь, однако все они потерпели крах. В последнее время знаменитость привык быть холостяком, такой образ жизни стал для него привычным. Он делает все, чтобы найти свою любовь, однако понимает, не все в его руках. Актер является верующим человеком, поэтому уверен, что судьба находится в руках Божьих.По словам Бориса Корчевникова, он не ставит для своей будущей избранницы завышенных требований, ведь понимает, что настоящие отношения — это сложный процесс, да и сам он не является идеальным. На вопрос, готов ли телеведущий начать отношения с женщиной, имеющей ребенка, знаменитость ответил положительно. По его словам, у него уже был подобный опыт, и он не видит в нем ничего плохого.В жизни Борис Корчевников придерживается православных убеждений. Телеведущий программы «Судьба человека» не относится к тем людям, чье отношение к вере поверхностное. Он регулярно посещает храмы и молится. Также знаменитость считает суррогатное материнство недопустимым. Актер рассказал, что оно глубоко оскорбляет женщину, вынашивающую ребенка.