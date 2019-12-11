Борис Корчевников готов начать отношения с имеющей ребенка женщиной
Известный российский телеведущий проекта «Судьба человека» Борис Корчевников рассказал о том, как у него складывается личная жизнь. Знаменитость заявил, он готов начать отношения женщиной, имеющей ребенка.
Бориса Корчевникова знает вся страна, однако он до сих пор одинок. Телеведущий отмечает, он не раз предпринимал попытки наладить личную жизнь, однако все они потерпели крах. В последнее время знаменитость привык быть холостяком, такой образ жизни стал для него привычным. Он делает все, чтобы найти свою любовь, однако понимает, не все в его руках. Актер является верующим человеком, поэтому уверен, что судьба находится в руках Божьих.
По словам Бориса Корчевникова, он не ставит для своей будущей избранницы завышенных требований, ведь понимает, что настоящие отношения — это сложный процесс, да и сам он не является идеальным. На вопрос, готов ли телеведущий начать отношения с женщиной, имеющей ребенка, знаменитость ответил положительно. По его словам, у него уже был подобный опыт, и он не видит в нем ничего плохого.
В жизни Борис Корчевников придерживается православных убеждений. Телеведущий программы «Судьба человека» не относится к тем людям, чье отношение к вере поверхностное. Он регулярно посещает храмы и молится. Также знаменитость считает суррогатное материнство недопустимым. Актер рассказал, что оно глубоко оскорбляет женщину, вынашивающую ребенка.
Бориса Корчевникова знает вся страна, однако он до сих пор одинок. Телеведущий отмечает, он не раз предпринимал попытки наладить личную жизнь, однако все они потерпели крах. В последнее время знаменитость привык быть холостяком, такой образ жизни стал для него привычным. Он делает все, чтобы найти свою любовь, однако понимает, не все в его руках. Актер является верующим человеком, поэтому уверен, что судьба находится в руках Божьих.
По словам Бориса Корчевникова, он не ставит для своей будущей избранницы завышенных требований, ведь понимает, что настоящие отношения — это сложный процесс, да и сам он не является идеальным. На вопрос, готов ли телеведущий начать отношения с женщиной, имеющей ребенка, знаменитость ответил положительно. По его словам, у него уже был подобный опыт, и он не видит в нем ничего плохого.
В жизни Борис Корчевников придерживается православных убеждений. Телеведущий программы «Судьба человека» не относится к тем людям, чье отношение к вере поверхностное. Он регулярно посещает храмы и молится. Также знаменитость считает суррогатное материнство недопустимым. Актер рассказал, что оно глубоко оскорбляет женщину, вынашивающую ребенка.