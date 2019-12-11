В Екатеринбурге из детского сада преступник похитил ель





Сообщается, в одном из дошкольных заведений произошла кража. Проникнувший на территорию детского сада неизвестный сумел похитить ель, которую маленькие воспитанники успели нарядить и украсить к Новому году. В настоящий момент неизвестно, как предполагаемый преступник смог незамеченным передвигаться по помещению, в котором установлены камеры видеонаблюдения, и работает сторож.Судя по всему, злоумышленнику не удалось унести ель, и он её бросил, но пытаясь похитить новогоднее дерево, человек сильно повредил его. Сейчас сотрудники полиции пытаются установить личность мужчины, выяснить все детали происшествия и разыскать его.