АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые создали новый спрей-гель для лечения…
EUR 70.39 USD 63.58
Курс валют на 11.12.2019

В Екатеринбурге из детского сада преступник похитил ель

В Екатеринбурге злоумышленник испортил малышам новогодние праздники. Мужчина похитил из детского сада ель, несмотря на имеющуюся охрану.

Сообщается, в одном из дошкольных заведений произошла кража. Проникнувший на территорию детского сада неизвестный сумел похитить ель, которую маленькие воспитанники успели нарядить и украсить к Новому году. В настоящий момент неизвестно, как предполагаемый преступник смог незамеченным передвигаться по помещению, в котором установлены камеры видеонаблюдения, и работает сторож.

Судя по всему, злоумышленнику не удалось унести ель, и он её бросил, но пытаясь похитить новогоднее дерево, человек сильно повредил его. Сейчас сотрудники полиции пытаются установить личность мужчины, выяснить все детали происшествия и разыскать его.

+Дзен +Яндекс новости
Происшествия
Добавил: Щелоков Сергей Сегодня, 21:03

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Эксперты рассказали, чего ожидать от курса рубля до конца…
Максим Виторган попросил прощения у Евгения…
Учёные в Египте обнаружили могилы людей с таинственными конусами на…
Звезда "Дом-2" Рустам Солнцев раскрыл природу конфликта Ксении Собчак и Виктории…
Ученые выяснили, как долго граждане России живут после выхода на…
Звезда "Дом-2" Анастасия Иванова рассказала, что после драки с Анастасией Балинской у нее остались…
Российская журналистка Елена Лебедева ушла из жизни на 92 году…
Ранее неизвестный вид клеща назвали именем легендарного Виктора…
Егор Крид выплатит больше 100 миллионов лейблу Black…
Фёдор Бондарчук пытается не контролировать Паулину…
В России презентовали обновленный Skoda…
Милена Безбородова: «Я показала, как из хабалки превратиться в…
«Поддержка» Анастасии Заворотнюк опровергла информацию о параличе…
Специалисты выяснили, какие машины предпочитает Альбина…
Ученые создали новый спрей-гель для лечения…
В Сети опубликован снимок молодого Илона Маска за починкой сломанного…
Google Chrome будет предупреждать о попытке кражи паролей и…
Рослесхоз перед Новым годом усилит контроль за вырубкой…
Дети Максима Галкина Лиза и Гарри скрывают от отца "личные…
Forbes ошибся: Регина Тодоренко зарабатывает примерно как Ксения …
Автоателье AMS Garage сделало из мотоцикла Kawasaki ER-6n…
Борис Щербаков не любит слушать в свой адрес…
Исследователи обнаружили легкий способ улучшения…
Дмитрий Тарасов и Анстасия Костенко отпраздновали очередной маленький юбилей дочери…
Медики рассказали о пользе глинтвейна для человеческого…
Бывший муж Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу решил не делить…
Елена Малышева показала свою роскошную…
Ученые: Наличие воды на экзопланетах является обычным явлением, затрудняя поиск разумной…
Медики рассказали о пяти недооцененных симптомах…
"С ним я нашла ответ, как жить дальше": Ирина Понаровская рассказала о романе с Сосо…
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прятался от прессы в…
Ведущему "Дом-2" Владиславу Кадони пришлось усыпить любимую…
Двигатель Lada Vesta и Lada XRay получил высшую оценку качества…
Рина Гришина рассказала о суевериях, мистике и съёмках в фильме «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел…
Источник: «Анастасия Заворотнюк навсегда останется…
«Пожалейте меня»: Ирина Понаровская рассказала, почему перестала общаться с приемной…
В Севастополе 8-летний мальчик погиб, прыгая на…
Виктория Романец и Антон Гусев спустят баснословные деньги на путешествие в Новый…
Анна Исаева сделала заявление от имени родственников Юлии…
Эксперты рассказали, как достичь психического благополучия с помощью…
Просмотреть все новости