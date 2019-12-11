Эксперты рассказали, чего ожидать от курса рубля до конца года





В настоящий момент котировки демонстрируют рост. Впервые с ноября стоимость 1 доллара США снизилась до значения 63,4. Для этого имеется несколько причин, среди которых - ожидания мировой экономикой позитивного исхода торговых переговоров между Вашингтоном и Пекином. Также укрепление произошло благодаря договорённости, достигнутой на заседании ОПЕК+. Члены коалиции решили и дальше ограничивать объём добываемой нефти, поддерживая её цену на высоком уровне. Ещё один фактор - это неожиданно сокращённая в декабре закупка Минфином иностранной валюты по бюджетным правилам, рынок этого не ожидал, а потому рубль укрепился.До конца года же вероятна небольшая просадка до уровня 64-66 рублей за 1 доллар. Это может произойти, если США и Китай не смогут договориться и напряжённость мировой экономики сохранится. Помимо этого, накануне праздников многие игроки уйдут на небольшие каникулы.