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Трудоголикам советуют избавиться от нездоровых перекусов

Специалист по питанию Джудит Вуртман из Гарвардского университета объяснила, какие приёмы помогут трудоголикам понизить риск развития ожирения. В частности, эксперт советует отказаться от нездоровых перекусов.

Джудит Вуртман объяснила, что люди, работающие слишком много, рискуют заработать проблемы с психическим и физическим здоровьем. Если сравнить трудоголиков с теми, кто не проявляет особой склонности к чрезмерной нагрузке, то у первых больше шансов подвергнуться стрессу. Отсюда выходят проблемы со сном, чрезмерная тревожность, повышение давления, ухудшение личных отношений и даже ранняя смерть. Данные проблемы обостяются при отсутствии физической нагрузки. Всё это связано с набором веса и развитием ожирения.

Обстоятельства могут усугубляться ещё и тем, что зачастую у работников нет возможности полезных перекусов, потому приходится довольствоваться вредной едой. Лечение трудоголиков от ожирения может осложнятся ещё и тем, что такие люди постоянно находятся в работе. Во время пребывания дома они стараются заедать стресс вкусной, но вредной пищей.

Чтобы не набирать лишний вес, эксперт по питаю советует постоянно держать рядом с собой свежие овощи и фрукты, орехи. Особенно на начальной стадии принуждать себя к перерывам с физической нагрузкой.

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Наука
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 06:30

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