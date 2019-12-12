Трудоголикам советуют избавиться от нездоровых перекусов





Джудит Вуртман объяснила, что люди, работающие слишком много, рискуют заработать проблемы с психическим и физическим здоровьем. Если сравнить трудоголиков с теми, кто не проявляет особой склонности к чрезмерной нагрузке, то у первых больше шансов подвергнуться стрессу. Отсюда выходят проблемы со сном, чрезмерная тревожность, повышение давления, ухудшение личных отношений и даже ранняя смерть. Данные проблемы обостяются при отсутствии физической нагрузки. Всё это связано с набором веса и развитием ожирения.Обстоятельства могут усугубляться ещё и тем, что зачастую у работников нет возможности полезных перекусов, потому приходится довольствоваться вредной едой. Лечение трудоголиков от ожирения может осложнятся ещё и тем, что такие люди постоянно находятся в работе. Во время пребывания дома они стараются заедать стресс вкусной, но вредной пищей.Чтобы не набирать лишний вес, эксперт по питаю советует постоянно держать рядом с собой свежие овощи и фрукты, орехи. Особенно на начальной стадии принуждать себя к перерывам с физической нагрузкой.