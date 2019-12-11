Надежда Бабкина похвасталась яркими костюмами для шоу «Веселуха»

Надежда Бабкина отметила, что его работа насколько ей понравилась, что она не могла скрывать такую красоту от своих поклонников. Артистка отметила, что художник поработал на славу, за что она ему безумно благодарна. Костюмы отличаются красно-оранжевой цветовой гаммой и насыщенностью цветов. Группа танцоров в них выглядит как участники праздничного карнавала.Поклонники Надежды Бабкиной также были поражены новыми костюмами для шоу «Веселуха». Они посоветовали артистке продолжить работу с художником Романом Ватолкиным, так как его талант виден невооруженным взглядом. Многие подписчики выразили желание увидеть выступление звезды в новом образе как можно быстрее.Также стоит отметить, что Надежду Бабкину заподозрили в очередной пластической операции. Совсем недавно лицо артистки сильно помолодело, причем на этот раз звезда кажется значительно моложе обычного. Поклонники знаменитости посоветовали ей не скрывать факт обращение к пластическим хирургам, так как такие большие перемены во внешности не заметить просто невозможно.