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Ученые создали «искусственную ДНК» для хранения информации в повседневных предметах

Ученые из Швейцарской высшей технической школы Цюриха разработали оригинальный способ сохранения данных в повседневных объектах. Новая технология позволяет встраивать в предметы синтетическую ДНК, которая содержит указания для 3D-печати.
Ученые создали «искусственную ДНК» для хранения информации в повседневных предметах

В данное время, чтобы повторно распечатать любой объект с помощью 3D-принтера, нужны исходные данные и применение компьютерной модели. Первоначальная информация на момент необходимости новой печати может не сохраниться. Поэтому исследователи предлагают внедрять в воспроизведенные объекты искусственную ДНК, которая, как и настоящая, будет содержать сведения о предмете. Новая технология даст возможность через много лет воспроизвести копию предмета с помощью его самого. Таким образом, ученые хотят откорректировать единственный, по их мнению, недостаток существующих технологий 3D-печати.

Искусственная ДНК даст возможность хранить любые данные в повседневных объектах. Будущее этой новой технологии пока невозможно спрогнозировать на данной ступени инновационного прогресса человечества, однако исследователи полагают, что с ее помощью можно будет делать поистине фантастические вещи.

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Наука
Добавил: Романова Виктория Сегодня, 04:00

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