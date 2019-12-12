Ученые создали «искусственную ДНК» для хранения информации в повседневных предметах





В данное время, чтобы повторно распечатать любой объект с помощью 3D-принтера, нужны исходные данные и применение компьютерной модели. Первоначальная информация на момент необходимости новой печати может не сохраниться. Поэтому исследователи предлагают внедрять в воспроизведенные объекты искусственную ДНК, которая, как и настоящая, будет содержать сведения о предмете. Новая технология даст возможность через много лет воспроизвести копию предмета с помощью его самого. Таким образом, ученые хотят откорректировать единственный, по их мнению, недостаток существующих технологий 3D-печати.Искусственная ДНК даст возможность хранить любые данные в повседневных объектах. Будущее этой новой технологии пока невозможно спрогнозировать на данной ступени инновационного прогресса человечества, однако исследователи полагают, что с ее помощью можно будет делать поистине фантастические вещи.