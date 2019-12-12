Сальма Хайек рассказала о неудачной попытке сделать ботокс





В кинокартине “Как босс” Сальма Хайек сыграла косметического магната Клэр Луну. Она решила не просто надеть парик и линзы, но и преобразиться при помощи ботокса. Звезда призналась, раньше никогда не увеличивала губы таким способом, а ее первая в жизни попытка завершилась неудачей. Врач сразу предупредил о болезненности процедуры, поэтому знаменитость передумала. Хайек осознала, что не готова к таким мерам даже ради роли.Также актриса добавила, никто из ее родственников не боялся старости, и она должна встретить ее достойно. В комментариях под последними записями Хайек в Instagram многочисленные поклонники похвалили ее внешность, отметив, что кинозвезда выглядит свежо и привлекательно.