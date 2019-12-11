Дмитрий Шепелев раскрыл причину, по которой он не общается с Андреем Малаховым

Известно, Дмитрий Шепелев работает на телевидении, являясь ведущим нескольких проектов на "Первом канале". Теперь же он параллельно развивает шоу в видеохостинге YouTube, получившее название "Папки". В нём журналист встречается с различными знаменитостями с детьми, расспрашивая тех о трудностях и родительских обязанностях. В беседе с Иваном Жидковым автор передачи неожиданно упомянул, почему не общается с Андреем Малаховым. Оказалось, у него в контракте есть пункт, запрещающий это делать. Кроме того, он не готов вести беседы с бывшим коллегой из-за религиозных убеждений.Не исключено, что на самом деле причина кроется в другом, но Дмитрий Шепелев её не стал озвучивать. Известно, во времена судебного процесса между ним и родителями Жанны Фриске, Малахов занял их сторону, чем расстроил вдовца.