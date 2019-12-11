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«Очень похожи»: Юлия Снигирь поделилась редким совместным фото с Евгением Цыгановым

Известная российская актриса Юлия Снигирь поделилась редким совместным фото со своим возлюбленным Евгением Цыгановым. Подписчики знаменитости отметили, что они очень похожи, и это сходство становится сильнее с каждым годом.
«Очень похожи»: Юлия Снигирь поделилась редким совместным фото с Евгением Цыгановым

Изначально Юлия Снигирь хотела сообщить фанатам, что она не будет принимать участие в спектакле «Пинтер для всех/Легкая боль» в течение декабря. В этом месяца актриса работает над другим проектом, поэтому ее подменит коллега Оля Бешуля. Они вместе репетировали данную роль, поэтому на качестве постановки такая замена не скажется. Поэтому знаменитость посоветовала поклонникам не обращать внимание на то, что именно ее фото находится на афишах данного спектакля.

Это обновление в аккаунте Юлия Снигирь сопроводила редким совместным фото с Евгением Цыгановым. Актриса старается не публиковать совместные снимки со своим возлюбленным, поэтому каждая подобная фотография вызывает у поклонников пары активное обсуждение. В этот раз многие пришли к выводу, что знаменитости очень похожи друг на друга.

Напомним, недавно ходили слухи о том, что Юрия Снигирь и Евгений Цыганов сыграли тайную свадьбу, но не разглашают этот факт. На это намекнул режиссер Федор Бондарчук, заметивший на руке актрисы обручальное кольцо. Звезда продолжает скрывать свою личную жизнь от общественности, хотя никогда не отрицала того, что в 2016 году она родила от возлюбленного ребенка.

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Добавил: Костычев Богдан Вчера, 23:15

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