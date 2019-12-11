Участник группы #APPolonovGang Андрей Григорьев-Апполонов закрутил роман с подругой покойной жены

Андрей Григорьев-Апполонов убеждён, что была возможность не допустить несчастья, если бы муж его сестры был поблизости. Но в тот фатальный день возлюбленный Юлии пребывал в Москве. «Я упрекаю себя. Первый год после смерти Юлии я не выходил из дома и читал псалтырь», — заявил вдовец. Всё же кое-кто утверждает, что уже спустя полгода супруг Юлии Григорьевой-Апполоновой начал тесно общаться с подругой покойной жены — Любой.Телеведущая Ольга Рудыка заявляет, их связь началась значительно раньше. К тому же, был опубликован ролик, на котором супруга Григорьевой-Апполоновой застали целующимся с любовницей. «В Монако он постоянно попадался мне на глаза с дамой. Стало сразу понятно, что у них явно не дружеские чувства. Я видела их обнимающимися и целующимися», — рассказала Рудыка во время эфира на программе «На самом деле».Родные Юлии Григорьевой-Апполоновой уверены, что супруг мог предать её, ведь он был младше женщины на 15 лет. К тому же, согласно воспоминаниям сводной сестры артиста Ольги, избранник упрекал избранницу, называя старой и некрасивой.